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Сегодня, 18:10

В «Мир танков» на 11-м уровне появится легендарный четырехгусеничный советский танк

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фанаты игры «Мир танков» наконец-то увидели последнюю из четырех новых тяжелых боевых машин 11 уровня. Ей оказался Объект 279 — экспериментальный танк, который иногда называют «Луноходом».

MBT-B. Первыми танками 11-го уровня в «Мире танков» будут советский Объект 452К и американский MBT-B

В реальности он так и не пошел в серию, но благодаря весьма необычному дизайну его частенько используют в видеоиграх. Теперь в их число попала и «Мир танков». Как и другие представленные модели, он мог появиться в игре раньше.

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