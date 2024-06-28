В «Мир танков» на 11-м уровне появится легендарный четырехгусеничный советский танк

Фанаты игры «Мир танков» наконец-то увидели последнюю из четырех новых тяжелых боевых машин 11 уровня. Ей оказался Объект 279 — экспериментальный танк, который иногда называют «Луноходом».

В реальности он так и не пошел в серию, но благодаря весьма необычному дизайну его частенько используют в видеоиграх. Теперь в их число попала и «Мир танков». Как и другие представленные модели, он мог появиться в игре раньше.