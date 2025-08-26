CyberPRO
26 августа 2025, 16:33

В Metal Gear Solid Delta: Snake Eater открылся предварительный доступ

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип релиза на PS5 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
Фото Konami

Ремейк третьей части серии стал доступен для владельцев Deluxe-версии — полноценный релиз назначен на 28 августа.

Шпионский стелс-экшен сначала стал доступен для PS5 и Xbox Series X|S, а затем уже и в PC-варианте. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — целиком повторяет сюжет оригинала, главным героем остается Нейкид Снейк, которому необходимо спасти мир от потенциальной ядерной войны.

Авторы ремейка перевели проект на Unreal Engine 5 — обновили графику и анимации, сохранив привычную фанатам озвучку. Сейчас рейтинг новинки на агрегаторах уже составляет 86-87 баллов (Metacritic, Opencritic).

