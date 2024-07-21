В ключах для Hamster Kombat появился смысл: за них можно будет получить особые награды

20 июля в Hamster Kombat появилась новая игра-головоломка, за которую дают загадочные ключи. Сейчас у игроков появилась наводки о том, для чего они нужны.

По словам администратора одного из чатов тапера, скоро в игру добавят некие кейсы, внутри которых будут новые особые карточки и кейсы с хомячьими монетками.

Пока что никаких официальных комментариев от создателей Hamster Kombat не было, но они точно появятся очень скоро.