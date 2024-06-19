В «Клубе Романтики» появилась история, основанная на славянской мифологии

В Клубе Романтики вышла история «И поглотит Нас Морок», основанная на темах славянской мифологии и язычества.

Клуб Романтики.

История выполнена в жанре мистического хоррора. Главной героиней стала молодая девушка Лада, проживающая в небольшой деревне, которую заволокло таинственным туманом.

«Их боги давно мертвы, а деревню заволокло туманом, войти в который — значит умереть. Ладе едва исполнилось восемнадцать, но она привыкла к тайнам своего дома и не боится молчания мглы. Однако все меняется, когда она слышит зов и чувствует, как туман протягивает к ней руки», — гласит описание новой истории.