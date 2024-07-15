В Китае начали лечить зависимость от Genshin Impact в «лагерях для интернет-зависимых»

В Интернете появился ролик, сопровождающийся комментариями, что так теперь поступают в Китае с фанатами Genshin Impact, которые проводят в игре много времени — дескать, их отправляют в «лагеря для интернет-зависимости», где их будут социализировать и приучать к дисциплине даже против их воли.