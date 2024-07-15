В Китае начали лечить зависимость от Genshin Impact в «лагерях для интернет-зависимых»
В Интернете появился ролик, сопровождающийся комментариями, что так теперь поступают в Китае с фанатами Genshin Impact, которые проводят в игре много времени — дескать, их отправляют в «лагеря для интернет-зависимости», где их будут социализировать и приучать к дисциплине даже против их воли.
Подобные учреждения действительно существуют в Китае — как сообщает пресса, некоторые из них появились еще в конце 90-х. Зависимость от игр и Интернета считается в Поднебесной серьезной проблемой, которую нельзя оставлять без внимания, поэтому зависимых от Genshin Impact в них явно немало.
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