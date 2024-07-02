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Сегодня, 22:35

В Hamster Kombat больше не будет новых карт, требующих друзей

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Карточки — важная часть Hamster Kombat. Они не только повышают пассивный доход игроков, но и позволяют получать 5 миллионов монет ежедневно благодаря комбо. Однако не все карты можно просто взять и купить — некоторые из них открываются только после определенного количества приглашенных друзей.

Хомяк. Названы комбо-карты для Hamster Kombat на 2-3 июля

Разумеется, это раздражает тех, кто не любит надоедать своему окружению реферальными ссылками. И разработчики «Хомяка» им уступили, заявив, что все новые карты будут открываться либо за монеты, либо при выполнении простых заданий вроде подписки на канал. Кроме того, пообещали разработчики и некое крупное обновление, которое появится уже «скоро».

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