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Сегодня, 17:35

В Hamster Kombat теперь можно получать до 17 ключей в день

Евгения Воскресенская
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Успевшее завоевать популярность приложение Hamster Kombat продолжает радовать пользователей обновлениями. Теперь разработчики открыли для игроков возможность получать гораздо больше ключей ежедневно.

Любители «Хомяка» знают, что один из ключей дается за прохождение мини-игры. Оставшиеся 16 теперь можно найти в четырех мобильных играх внутри приложения. Пока что неизвестно, какую функцию выполняют эти ключики, но разработчики напоминают нам о том, что каждый из них — ценный актив.

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