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В Hamster Kombat амнистировали заподозренные в читах аккаунты

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Многие «хомяководы» пришли в ярость из-за того, что игра посчитала их читерами и исключила из грядущего 26 сентября эйрдропа. Однако прямо сейчас появляется все больше сообщений о том, что некоторые аккаунты внезапно теряют плашку о «жульничестве». Похоже, разработчики пересматривают критерии, по которым выдается неблагоприятный статус.

Хомяк. Hamster Kombat мог ограничить более половины всех аккаунтов

Судя по расходящимся в Интернете «инсайдам», прямо сейчас авторы игры прикидывают, какой объем использованных игроками сгенерированных ключей стоит прощать — в конце концов, зачастую их использовали неосознанно.

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