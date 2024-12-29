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Сегодня, 13:53

В Half-Life 3 уже можно поиграть, но не всем

Евгения Воскресенская
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Фото Valve

Схлынула волна разочарования, после того как долгожданное продолжение Half-Life так и не анонсировали на The Game Awards 2024. Но у фанатов появилась новая надежда: датамайнер, известный под ником Gabe Follower, рассказал, что разработка игры вышла на новый уровень.

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По его данным, Valve уже начала тестирование Half-Life 3 среди ограниченного круга сотрудников компании, а также внешних разработчиков. Также сообщается, что в игре тестировали механики горения и измененной гравитации.

Инсайдер допускает, что анонс новой части может состояться в 2025 году, если «разработка продолжится в нужном ритме».

Источник: cybersport.metaratings.ru
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