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Сегодня, 17:00

В Госдуме не собираются вводить полный запрет на видеоигры

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Вячеслава Володина

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин опубликовал новый пост в своем Telegram-канале. По словам политика, речи о полном запрете видеоигр в России не идет. Однако в Госдуме все равно собираются защищать детей от «деструктивного контента» — просто для этого понадобится найти «сбалансированное решение».

Вячеслав Володин. Россиян защитят от «деструктивного контента» в видеоиграх уже в январе

В качестве примера деструктивного воздействия Володин привел нападения учеников на одноклассников и учителей — якобы их провоцируют игры, из-за которых дети «не могут отличить реальный мир от виртуального».

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