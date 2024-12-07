В Fortnite появится режим в духе Counter-Strike 2

В Fortnite появится новый игровой режим, подозрительно напоминающий Counter-Strike 2. В нем не будет строительства, а стрелять друг в друга от первого лица будут две команды по пять игроков, стремящиеся взорвать или разминировать «бомбу».

Играть можно будет как просто так, так и в рейтинге, а каждый матчи будет разделен на раунды — знакомая картина, не правда ли? Релиз состоится уже 11 декабря, но не в России — в нашем регионе он появится несколько позже.