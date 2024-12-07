Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 21:15

В Fortnite появится режим в духе Counter-Strike 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Fortnite появится новый игровой режим, подозрительно напоминающий Counter-Strike 2. В нем не будет строительства, а стрелять друг в друга от первого лица будут две команды по пять игроков, стремящиеся взорвать или разминировать «бомбу».

Bodycam. Для Bodycam сделали бесплатный аналог — разработчик потратил на него 6 часов

Играть можно будет как просто так, так и в рейтинге, а каждый матчи будет разделен на раунды — знакомая картина, не правда ли? Релиз состоится уже 11 декабря, но не в России — в нашем регионе он появится несколько позже.

Читайте также
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Указ императора Петра I подменили в Российском военно-историческом архиве
Международный день художника отметят 8 декабря
И.о. мэра Чернигова Ломако подал в отставку из-за угроз военной администрации
Экс-хавбек «Спартака» Ледяхов впервые рассказал о своей страшной болезни
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Имя автора цитаты дня в Hrum на 7-8 декабря перестало быть тайной

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости