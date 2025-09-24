EA FC 26 лишилась десятков сборных. В игре осталось всего 28 национальных команд

EA FC 26 столкнулась с серьезной проблемой — катастрофическим сокращением лицензированных национальных сборных. Сейчас в игре доступны лишь 28 команд, что является самым низким показателем за всю историю франшизы. Причины такого решения со стороны EA Sports официально не комментируются, однако эксперты связывают это с возросшей стоимостью лицензий и новой стратегией компании, сделавшей ставку на клубные лицензии и режим Ultimate Team. Теперь такие режимы, как «Карьера», где можно было возглавить практически любую страну, теряют львиную долю своей привлекательности.

Список официально лицензированных сборок на данный момент: Аргентина, Англия, Бразилия, Венгрия, Германия, Гана, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Мексика, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Ирландия, США, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Шотландия и Уэльс.