В EA FC 25 не будет ФК «Интер»

Печальные новости для любителей футбольных симуляторов — знаменитый итальянский футбольный клуб «Интер» не появится в EA FC 25. Точнее, появится, но под другим названием и с измененной символикой.

Предположительно он будет называться Lombardia FC или Milano Calcio. Все дело в лицензии — «Интер» подписал эксклюзивное соглашение с Konami сроком на три года и в этот период будет появляться только в eFootball.

Интересно, что на имена и внешность игроков это не распространяется, поэтому составы лже-«Интера» в EA FC 25 будут вполне себе подлинными.