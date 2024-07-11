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Сегодня, 20:15

В Dragon Age: The Veilguard будет нагота, но не будет любви с медведем

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Bioware

Разработчики Dragon Age 4 раскрыли еще немного информации об игре. Оказалось, что на этот раз обнаженных персонажей можно будет увидеть сразу в редакторе, в духе Cyberpunk 2077 — например, прямо при создании главной героини можно будет настроить размер ее груди.

Dragon Age 4. Злодей Dragon Age 4 будет напоминать Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077

Относится ли это к частям тела пониже разработчики не сказали, ограничившись репликой в духе «увидите сами». Также было подтверждено и наличие в игре постельных сцен. А вот секса с медведем в духе Baldur's Gate 3 не планируется.

Источник: DTF
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