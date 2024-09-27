В Deadlock придумали забавное наказание за читерство

В Deadlock вышло обновление с античитом — теперь геймеров, которые играют нечестно, можно превратить в жаб. Если система обнаружит нарушение, выбор будет за остальными игроками: отправить читера в бан сразу же или оставить его в облике безоружной жабы. Игрок сможет только беспомощно прыгать до конца матча, после чего он все равно будет заблокирован.

Хотя обновление уже вышло, превращать неугодных геймеров в лягушек получится лишь через несколько дней, когда система будет настроена.

Бывший сотрудник Valve Бертон Джонси признался, что уже разрабатывал подобную механику для Counter-Strike. Если бы она вышла, местным читерам пришлось бы попробовать себя в роли курочек.