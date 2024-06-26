В Counter-Strike 2 вернули культовую карту из Counter-Strike 1.6

Ночью для Counter-Strike 2 вышло обновление, добавившее несколько новых карт, среди которых была и культовая Pool Day.

Карта с бассейном заиграла новыми красками — на ней появилось больше деталей и физика, присущая новому движку Source. Для любителей классики была оставлена небольшая пасхалка, которая позволит предать карте классический вид из CS 1.6.

Также в Counter-Strike 2 добавили новые карты: Mills, Thera, Memento и Assembly. Valve сбросила все звания в соревновательном режиме — теперь на калибровку уйдет всего 2 игры вместо 10 стандартных.