Умер Борис Быстров — голос Лебедева из Atomic Heart

На 79-ом году жизни скончался актер дубляжа Борис Быстров. Новость о смерти подтвердила его супруга — заслуженная артистка России Ирина Савина.

Для российских зрителей голосом Быстрова говорили персонажи: Гомер Симпсон, Император Палпатин, Мастер Угвей из «Кунг-фу Панды» — и даже несколько героев «Футурамы». Старшее поколение помнит его по озвучке Марлона Брандо.

Борис Быстров. Фото РБК

Геймерам этот голос тоже может показаться знакомым. Быстров озвучивал профессора Лебедева из Atomic Heart, Shadow Fiend, Earthshaker и Zeus из Dota 2, а также персонажей из Heavy Rain и StarCraft.