«Убийца S.T.A.L.K.E.R. 2» обзавелся новым трейлером — в нем показали опасные аномалии

GFA Games показала новый трейлер ММО-шутера Pioner — в нем разработчики показали об опасных аномалиях и артефактах острова Тартарус.

Артефакты помогут игрокам в прохождении игры и, видимо, займут не последнее место в геймплее. Возможно, что их можно будет снаряжать и получать от них различные бонусы.

Также в трейлере показали необычное оружие с элементальными эффектами — возможно, его можно будет крафтить или находить по мере прохождения.

Точная дата выхода Pioner пока неизвестна.