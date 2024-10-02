Ubisoft закрывается? Ее акции могут продать китайской компании

Череда неудач подкосила Ubisoft — компания оказалась на грани разорения. Главная причина финансовых затруднений связана с провальной игрой Skull & Bones, разработка которой вылилась в 650-850 миллионов долларов.

Недавняя Star Wars Outlaws также не оправдала возложенных на нее ожиданий и продалась тиражом в 1 миллион копий — для игры такого уровня это мало. Перенос релиза Assassin's Creed Shadows привел к еще большему обрушению акций.

Недовольные текущей ситуацией акционеры склоняют руководство Ubisoft к продаже компании китайскому холдингу Tencent. В скором времени сотрудникам Ubisoft стоит готовиться к массовым увольнениям.