Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 20:25

Ubisoft закрывается? Ее акции могут продать китайской компании

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Ubisoft

Череда неудач подкосила Ubisoft — компания оказалась на грани разорения. Главная причина финансовых затруднений связана с провальной игрой Skull & Bones, разработка которой вылилась в 650-850 миллионов долларов.

Недавняя Star Wars Outlaws также не оправдала возложенных на нее ожиданий и продалась тиражом в 1 миллион копий — для игры такого уровня это мало. Перенос релиза Assassin's Creed Shadows привел к еще большему обрушению акций.

Star Wars Outlaws. Один из авторов Baldur's Gate 3 раскритиковал Ubisoft за цены

Недовольные текущей ситуацией акционеры склоняют руководство Ubisoft к продаже компании китайскому холдингу Tencent. В скором времени сотрудникам Ubisoft стоит готовиться к массовым увольнениям.

Источник: DTF
Читайте также
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
«Пари НН» проиграл ЦСКА и лишился шансов на выход в плей-офф Кубка России
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Неожиданное поражение «Салавата»
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости