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Сегодня, 21:05

Ubisoft пришлось публично извиняться за Assassin's Creed Shadows

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Ubisoft.

Ubisoft пришлось выпустить официальное извинение перед японскими игроками — причиной стал скандал вокруг Assassin's Creed Shadows.

В студии признали, что некоторые материалы из рекламной кампании игры могли показаться жителям Японии оскорбительными, и что вопрос о том, была ли историческая личность по имени Ясукэ самураем, вызывает споры.

Ubisoft. Акции Ubisoft обвалились — виноваты Assassin's Creed Shadows и Star Wars Outlaws

Вместе с тем они подчеркнули, что события игры — это вымысел, всего лишь вдохновленный историей, и что никто из ученых-историков не отвечает за решения, принятые командой разработчиков.

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