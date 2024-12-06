Ubisoft могут продать китайской компании

Появились слухи о том, что акционеры Ubisoft все-таки готовят продажу компании китайскому гиганту Tencent. В последнее время Ubisoft переживает неудачу за неудачей — затянувшаяся разработка Skull & Bones, скандал вокруг Assassin's Creed Shadows, холодный прием Star Wars Outlaws.

Сделка с Tencent, которой и так принадлежат 10% акций Ubisoft, может спасти положение. Впрочем, решение еще не принято — сообщается, что основные акционеры хотят сохранить за собой влияние на принятие решений, а Tencent раздумывает, нужно ли ей увеличивать собственный пакет.