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Сегодня, 19:15

Ubisoft могут продать китайской компании

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Ubisoft

Появились слухи о том, что акционеры Ubisoft все-таки готовят продажу компании китайскому гиганту Tencent. В последнее время Ubisoft переживает неудачу за неудачей — затянувшаяся разработка Skull & Bones, скандал вокруг Assassin's Creed Shadows, холодный прием Star Wars Outlaws.

Обложка. Ubisoft закрывается? Ее акции могут продать китайской компании

Сделка с Tencent, которой и так принадлежат 10% акций Ubisoft, может спасти положение. Впрочем, решение еще не принято — сообщается, что основные акционеры хотят сохранить за собой влияние на принятие решений, а Tencent раздумывает, нужно ли ей увеличивать собственный пакет.

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