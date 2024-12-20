Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 15:00

Ubisoft близка к банкротству — спасти может только успех Assassin's Creed Shadows

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Ubisoft

Дела у Ubisoft идут все хуже и хуже. За пять лет компания, подарившая нам Far Cry и Assassin's Creed, потеряла 80% стоимости своих акций, причем половина от этих убытков приходится на 2024 год.

Star Wars Outlaws. Ubisoft могут продать китайской компании

Затянувшаяся разработка Skull and Bones, прохладный прием Star Wars Outlaws, скандалы вокруг Assassin's Creed Shadows — все это сыграло свою роль в невзгодах французской фирмы. От последней игры зависит будущее компании: если провалится и новый «Ассасин», то Ubisoft будет угрожать банкротство.

Читайте также
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
ЕС планировал наложить санкции на два клуба РПЛ
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
СКА отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» в матче с 10 голами
Запоздалая помощь США Украине и расплывчатые обещания Европы. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: Лига конференций, 6-й тур, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Зимняя распродажа почти «уронила» Steam

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости