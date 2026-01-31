У Смолова украли скины в Counter Strike на 9 миллионов рублей

Футболист Федор Смолов рассказал о краже. У него украли скины в игре Counter Strike на 9 миллионов рублей.

«Я был в Испании, мне кажется, как раз во времена «Сельты». Я с утра просыпаюсь, мне смс приходит из Steam, что ваш номер был успешно удален. Я захожу в CS, трейд висит на незнакомый аккаунт. Я не могу ничего сделать. С помощью случайного генератора подбора подбора паролей узнали мой mail. И все. Я S1MPLE писал. Я говорю: «Саня, пожалуйста, поговори с менеджером». Я говорю: «У меня там инвентарь, ну ******».

Я потратил, по-моему, 120 тысяч долларов (примерно 9 миллионов рублей, — прим. «СЭ») сам на вот на весь этот инвентарь. Но то, что вы говорите сейчас, вот я даже не знаю сколько», — рассказал Смолов в интервью BB Esports.

В апреле 2025 года сообщалось, что футболист продал инвентарь в CS стоимостью более 5 миллионов рублей.