У одного из лучших шутеров от Valve большие проблемы — это подтвердили даже те, кто работали над игрой

Актер озвучки Team Fortress 2 заступился за фанатов игры и выразил поддержку в борьбе с наплывами ботов на сервера шутера.

Team Fortress 2. Фото Valve

«Связь между вами в вашей миссии по исправлению игры сильнее, чем конечный результат. Я работал над множеством игр и никогда не видел такой страсти у группы геймеров», — заявил Робин Даунс, голос медика из Team Fortress 2.

Впервые за всю историю существования Team Fortress 2 отзывы игры в Steam опустились до «крайне отрицательных». Причина — бесконечные волны ботов с читами, которые не дают игрокам спокойно играть. Valve никак не комментирует ситуацию и не пытается ее исправить.