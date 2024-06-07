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7 июня, 23:05

У одного из лучших шутеров от Valve большие проблемы — это подтвердили даже те, кто работали над игрой

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Team Fortress 2.
Фото Valve

Актер озвучки Team Fortress 2 заступился за фанатов игры и выразил поддержку в борьбе с наплывами ботов на сервера шутера.

Team Fortress 2.
Фото Valve

«Связь между вами в вашей миссии по исправлению игры сильнее, чем конечный результат. Я работал над множеством игр и никогда не видел такой страсти у группы геймеров», — заявил Робин Даунс, голос медика из Team Fortress 2.

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Впервые за всю историю существования Team Fortress 2 отзывы игры в Steam опустились до «крайне отрицательных». Причина — бесконечные волны ботов с читами, которые не дают игрокам спокойно играть. Valve никак не комментирует ситуацию и не пытается ее исправить.

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