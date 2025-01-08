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«У айфона нет ни одной сильной стороны»: Илья Мэддисон обругал смартфоны Apple

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Известный стример Илья Мэддисон жестко раскритиковал айфоны. По словам Ильи, сильные стороны смартфонов Apple совсем не впечатлили его за четыре месяца обладания «предпоследней моделью в максималке» — вероятно, речь идет об iPhone 15 Pro Max.

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Экран показался стримеру недостаточно ярким и плохо влияющим на зрение, а фотографии — некачественными и «белесыми». Не понравились ему и некоторые мелочи вроде особенностей работы интерфейса.

Мэддисон даже составил «топ 3 придурков» на 2025 год — помимо поклонников Apple в него вошли пользователи игровых консолей и «сидящие в игровых креслах».

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