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Twitch заблокируют в России? Площадка продолжает игнорировать Роскомнадзор

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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Стримерская.
Фото Reddit

Twitch продолжает игнорировать требования Роскомнадзора и не удаляет запрещенные материалы. Ведомство отправило еще одно предупреждение. Если платформа продолжит бездействовать, то, вероятно, будет заблокирована.

Стрим-платформа неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Суд назначил пять штрафов на общую сумму 40 миллионов рублей. Естественно, они были проигнорированы руководством площадки.

В настоящее время Twitch продолжает свою работу на территории нашей страны, но по информации ряда СМИ, в стенах Роскомнадзора уже активно обсуждается вопрос о блокировке сервиса в России.

Источник: ТАСС
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