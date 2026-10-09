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Новый трейлер градостроительного симулятора Tropico 7 рассказал о сюжете новой части

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Tropico 7.
Фото Rutube

Студия Kalypso Media и разработчик Gaming Minds Studios продолжают делиться свежим контентом грядущего градостроительного симулятора Tropico 7 — в новом ролике рассказали о сюжете игры.

Новая часть симулятора островного государства продолжает историю Эль Президенте с пятью новыми картами для кампании. Игроки столкнутся с Пенультимо и новым умным, назойливым противником — Викторией Гуэррой.

Tropico 7 выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series уже 28 января 2027 года с текстовым переводом на русский язык.

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