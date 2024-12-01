Трейлера в этом году не будет? Создатели GTA 6 сочли предположения фанатов смешными

Вот и прошел почти год с момента релиза первого трейлера GTA 6, а от разработчиков ни слуху ни духу. Молчание — благодатная почва для спекуляций: поклонники серии готовы отыскивать намеки в любой, даже самой безобидной информации.

Сотрудник Rockstar Games ознакомился с фанатскими теориями, касающимися GTA 6, и нашел их очень смешными. «Я изо всех сил старался держаться подальше от слухов о GTA в соцсетях, но время от времени получал что-нибудь от друга, и эти посты заставили меня от души посмеяться», — пишет он.

Последние теории фанатов вертелись вокруг релиза второго трейлера. Точную дату даже пытались предсказать по фазе Луны. Из этого ничего толкового не вышло — как не вышел и трейлер, которого все так ждут. «Эти теории забавные, сумасшедшие и почти всегда ложные. Но они делают ожидание интересным», — прокомментировали слова сотрудника Rockstar поклонники игры.