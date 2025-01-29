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Сегодня, 12:53

В новом сезоне Counter-Strike 2 карта Train заменила Vertigo

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В Counter-Strike 2 официально начался второй сезон режима Premier. Участники предыдущего сезона получили медаль, сбросилась калибровка рейтинга, а место карты Vertigo заняла карта Train, в архитектуру которой внесли небольшие изменения.

Подросток. Подросток украл у учительницы 200 тысяч рублей и потратил их на Counter-Strike 2

Также изменился и баланс: точность пистолетов-пулеметов MP9, MP5-SD и MP7 при стрельбе сидя уменьшилась, M4A4 подешевела на 100 долларов, а из SG-553 и AUG стало удобнее попадать в удаленные цели. Но лучше всего пришлось FAMAS: стоимость французской штурмовой винтовки снизилась сразу на 300 долларов, а ее точность стала выше.

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