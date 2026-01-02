Total War: Three Kingdoms раздают бесплатно в Epic Games Store

В Epic Games Store подходит к концу грандиозная праздничная раздача игр. Финальным подарком стала легендарная стратегия Total War: Three Kingdoms, которую можно добавить к себе в библиотеку абсолютно бесплатно. Акция продлится только до 8 января, 19.00 по московскому времени.

Погрузитесь в эпическую атмосферу древнего Китая эпохи Троецарствия. Вас ждёт уникальное сочетание глобальной пошаговой стратегии на карте и захватывающих тактических битв в реальном времени. Возглавьте одно из враждующих царств, заключайте союзы, развивайте экономику и ведите свои армии к победе в масштабных сражениях.