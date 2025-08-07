Topson предсказал участь Deadlock на примере Artifact и Dota Underlords

Стример и бывший профессиональный игрок в Dota 2 Топиас «Topson» Таавитсайнен высказался насчет дальнейшей судьбы Deadlock.

Своими высказываниями он поделился на трансляции Twitch.

Топиас «Topson» Таавитсайнен о будущем Deadlock: «Valve делает игры как Artifact, они выходят в бете, хайпуют месяц-два, а потом просто умирают. И Valve плевать. То же самое с Dota Underlords. Поначалу игра была очень веселой, был какой-то контент, но обновления были ужасными, и она просто умерла. Думаю, Deadlock ждет та же участь».

В июле Valve выпустили крупный патч для Deadlock, в котором были переработаны многие механики и экономика.

Филатов Руслан