TikTok больше не приносит прибыли в России — такое происходит впервые

Тревожные новости для TikTok — судя по отчетности, платформа впервые перестала приносить прибыль в России. С 2020 года компания стабильно оставалась прибыльной, чему не помешала даже «мягкая блокировка».

Теперь же сообщается, что чистый убыток TikTok в 2023 году составил почти 427 миллионов рублей. Резко упала и выручка — почти в 3,5 раза.

Вероятно, компании придется ослабить свою политику в отношении пользователей из РФ или же, напротив, окончательно уйти из региона.