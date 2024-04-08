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Сегодня, 15:10

TikTok больше не приносит прибыли в России — такое происходит впервые

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото TikTok

Тревожные новости для TikTok — судя по отчетности, платформа впервые перестала приносить прибыль в России. С 2020 года компания стабильно оставалась прибыльной, чему не помешала даже «мягкая блокировка».

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Теперь же сообщается, что чистый убыток TikTok в 2023 году составил почти 427 миллионов рублей. Резко упала и выручка — почти в 3,5 раза.

Вероятно, компании придется ослабить свою политику в отношении пользователей из РФ или же, напротив, окончательно уйти из региона.

Источник: iXBT
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