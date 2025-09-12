Стало известно расписание третьего игрового дня плей-офф The International 2025
Опубликовано расписание третьего игрового дня плей-офф The International 2025.
- Xtreme Gaming — Nigma Galaxy (11.00 МСК)
- BetBoom Team — HEROIC (14.00 МСК)
- PARIVISION — Team Falcons (17.00 МСК)
- Xtreme Gaming / Nigma Galaxy — BetBoom Team / HEROIC (20.00 МСК)
Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.
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