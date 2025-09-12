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12 сентября 2025, 23:20

Стало известно расписание третьего игрового дня плей-офф The International 2025

Алексей Буланов
PARIVISION.
Фото Valve

Опубликовано расписание третьего игрового дня плей-офф The International 2025.

  • Xtreme Gaming — Nigma Galaxy (11.00 МСК)
  • BetBoom Team — HEROIC (14.00 МСК)
  • PARIVISION — Team Falcons (17.00 МСК)
  • Xtreme Gaming / Nigma Galaxy — BetBoom Team / HEROIC (20.00 МСК)
Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.

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