В Throne and Liberty вышло «Возвращение Каланты» — игрокам добавили рейд на 12 человек и новое оружие

В MMORPG Throne and Liberty от разработчика FirstSpark Games (ранее NCSOFT) и издателя Astrum Entertainment вышло обновление «Возвращение Каланты». Одним из главных нововведений стал рейд «Алтарь ведьмы Хаоса» на 12 игроков, а также легендарное снаряжение, ядра умений и усиленные версии архибоссов.

Новый рейд состоит из трех последовательных этапов: «Забытые руины» с боссом Драгайлом, «Галерея скорби» с Зайросом и Вулканом, а также «Алтарь перерождения», где предстоит сразиться с Калантой. Для прохождения предусмотрены три уровня сложности — «Норма», «Сложно» и «Эксперт». В награду игроки смогут получить легендарное оружие и броню, украшения второго ранга и ресурсы для улучшения экипировки.

В игре также появилась система ядер умений, позволяющая переносить дополнительные эффекты из определенных видов оружия в легендарное. При извлечении ядра исходное оружие уничтожается, а само ядро должно соответствовать типу экипировки, в которую его устанавливают.

Кроме того, разработчики добавили неистовые версии архибоссов Тевента и Бел'Адир. Из оружия архибоссов максимального уровня закалки и специальных ресурсов теперь можно создавать его улучшенные варианты. При этом исходное оружие расходуется, а его уровень закалки и свойства сбрасываются.

Обновление «Возвращение Каланты» было запланировано к установке 3 ноября. Помимо нового контента, разработчики подготовили изменения навыков, новые комплекты украшений и дополнительные способы получения ресурсов.