The Witcher 4 сделает акцент на проработанных второстепенных персонажах — подобных Панам и Джуди из Cyberpunk 2077

Главный сценарист The Witcher 4 поделился подробностями об одной из самых ожидаемых игр ближайших лет. Особенно интересен подход CD Projekt Red к проработке второстепенных персонажей. Филипп Вебер заявил, что положительный опыт Cyberpunk 2077 найдет свое проявление и в новой части «Ведьмака». Разработчик намекнул, что геймеры смогут встретить персонажей похожих на Панам и Джуди. «Мы гордимся тем, как раскрывали персонажей в Cyberpunk. Мы научились делать их живыми и реалистичными, и это знание пригодится в будущих проектах».