В Epic Games Store бесплатно раздают игру с 92% положительных отзывов

В Epic Games Store стала доступна очередная игра новогодней раздачи. Слухи не оправдались — вместо Assassin's Creed Mirage игрокам предложили сконцентрированную на крафте «песочницу» TerraTech.

Впрочем, расстраиваться не стоит — у игры 18411 обзоров в Steam, 92% из которых положительные. Раздача продлится ровно сутки — в 19:00 следующего дня будет открыта новая игра. Геймерам из России придется обойти региональные ограничения, чтобы забрать TerraTech.