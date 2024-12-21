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В Epic Games Store бесплатно раздают игру с 92% положительных отзывов

Евгения Воскресенская
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В Epic Games Store стала доступна очередная игра новогодней раздачи. Слухи не оправдались — вместо Assassin's Creed Mirage игрокам предложили сконцентрированную на крафте «песочницу» TerraTech.

Astrea: Six Sided Oracles. Раскрыта новая игра новогодней раздачи в Epic Games Store — ее можно забрать бесплатно

Впрочем, расстраиваться не стоит — у игры 18411 обзоров в Steam, 92% из которых положительные. Раздача продлится ровно сутки — в 19:00 следующего дня будет открыта новая игра. Геймерам из России придется обойти региональные ограничения, чтобы забрать TerraTech.

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