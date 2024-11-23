Теперь запретят? В S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли русофобский контент

Заявления студии GSC о том, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет русофобии, не оправдались. Некоторым из наших игроков уже «посчастливилось» услышать песню, которую сложно назвать миролюбивой.

Поется она на украинском, но разобрать текст не составляет особого труда. В нем говорится об украинцах, которые заживут мирно — правда, после того как русских (в оригинале звучит слово погрубее) «совсем не будет».

По словам разработчиков, игру переписывали 6 раз, чтобы никого не обидеть. Теперь верим.