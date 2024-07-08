Таперы теперь миллионеры? Hamster-коины можно продать

Крипто-биржа Bybit начала премаркет-торговлю Hamster-токеном из Hamster Kombat.

HMSTR-коины на Bybit. Фото Соцсети

Премаркет позволяет покупать и продавать монету до ее официального листинга на бирже, что непосредственно повлияет на начальную стоимость токена.

Сейчас трейдеры торгуют баллами, которые можно будет конвертировать в HMSTR-коины по объявленному курсу после листинга.

Официальный листинг хомячьей монеты запланирован на июль.

Премаркет — временный промежуток, созданный для увеличения торгового времени, формирования цен открытия и закрытия торгов.