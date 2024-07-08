Таперы теперь миллионеры? Hamster-коины можно продать
Крипто-биржа Bybit начала премаркет-торговлю Hamster-токеном из Hamster Kombat.
HMSTR-коины на Bybit.
Фото Соцсети
Премаркет позволяет покупать и продавать монету до ее официального листинга на бирже, что непосредственно повлияет на начальную стоимость токена.
Сейчас трейдеры торгуют баллами, которые можно будет конвертировать в HMSTR-коины по объявленному курсу после листинга.
Официальный листинг хомячьей монеты запланирован на июль.
Премаркет — временный промежуток, созданный для увеличения торгового времени, формирования цен открытия и закрытия торгов.
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