Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 18:05

Таперы теперь миллионеры? Hamster-коины можно продать

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Hamster Kombat.
Фото Telegram

Крипто-биржа Bybit начала премаркет-торговлю Hamster-токеном из Hamster Kombat.

HMSTR-коины на Bybit.
Фото Соцсети

Премаркет позволяет покупать и продавать монету до ее официального листинга на бирже, что непосредственно повлияет на начальную стоимость токена.

Сейчас трейдеры торгуют баллами, которые можно будет конвертировать в HMSTR-коины по объявленному курсу после листинга.

Hamster Kombat. Хомяк раздал карты: комбинация на 8-9 июля для Hamster Kombat

Официальный листинг хомячьей монеты запланирован на июль.

Премаркет — временный промежуток, созданный для увеличения торгового времени, формирования цен открытия и закрытия торгов.

0
Читайте также
Фанаты собирают подписи к петиции для переигровки матча Испания — Германия
Во Франции объяснили плохую игру Мбаппе поражением Макрона на выборах
Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия»
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили серийное производство автомобилей
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хомяк раздал карты: комбинация на 8-9 июля для Hamster Kombat

Игроки в Hamster Kombat осудили мнение Павла Дурова об игре

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости