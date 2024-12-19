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Свежий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 принес почти 2 тысячи правок

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото GSC

Новый патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправил более 1800 ошибок. В обновлении с номером 1.1 поправили ошибки в квестах, улучшили работу ИИ, внесли изменения в кат-сцены и озвучку, улучшили оптимизацию — говоря проще, затронули практически каждый аспект игры.

S.T.A.L.K.E.R. 2. «Внезапно появились баги»: авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 признались, почему в игре нет симуляции жизни

Но главное — это первые серьезные правки системы A-Life 2.0. Теперь NPC перестанут появляться прямо за спиной главного героя, а также сделали поведение персонажей более реалистичным и постоянным — они продолжат заниматься своими делами, даже если игрок на них не смотрит.

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