Создатели Mass Effect и Dragon Age завершили работу после 31 года

Студия BioWare, известная по сериям Mass Effect и Dragon Age, завершила работу 20 ноября. О последнем рабочем дне компании сообщил ее бывший сотрудник Девон Гарднер, опубликовавший прощальное сообщение в социальной сети X.

О решении закрыть студию объявили еще 21 октября. Одновременно BioWare подтвердила прекращение разработки следующей Mass Effect, которая находилась на ранней стадии производства. Таким образом, ноябрьское сообщение касается завершения работы компании после ранее объявленного решения.

В обращении к игрокам BioWare поблагодарила аудиторию за многолетнюю поддержку своих проектов. Приоритетом на период закрытия компания назвала помощь сотрудникам, работавшим над ее играми.

BioWare была основана в 1995 году и просуществовала 31 год. Помимо Mass Effect и Dragon Age, студия создала Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic и Anthem.