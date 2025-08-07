CyberPRO
7 августа, 22:12

Artefacts Studio анонсировала Disciples: Domination

Постер Disciples: Domination.
Фото Steam

7-го августа студия Artefacts Studio анонсировала Disciples: Domination.

Легендарная игра Disciples возвращается. События новой части будут происходить спустя 15 лет после освобождения Невендаара от власти богов.

В Disciples: Domination игроки смогут примерить на себя роль правителя империи, управляя ею из столицы. Им предстоит решать политические вопросы, формировать армию и управлять территориями.

Игровое фото Disciples: Domination.
Фото Steam

Разработчики рассказали, что в игре усовершенствована система пошаговых сражений, позволяющая вести бои быстрее и активнее благодаря новым событиям во время боя. В дополнение были введены обновленные умения персонажей, особые возможности каждой фракции и взаимодействие между отрядами, которое усиливает их совместные действия.

Игровое фото Disciples: Domination.
Фото Steam

Ключевым моментом истории является возрождение Горных Кланов. Гномы вновь появились в игровом мире, однако их намерения остаются неясными. Пользователи смогут самостоятельно раскрыть, окажутся ли гномы верными помощниками героев или же обострят ситуацию в и без того неспокойном регионе.

Выход игры запланирован на 2026 год, однако точная дата релиза неизвестна.

Филатов Руслан

