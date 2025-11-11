CyberPRO
11 ноября, 18:30

Студия Alawar выпустила Wall World 2 — рогалик в пиксельном стиле

Кирилл Вдовин
Графика в Wall World 2.
Фото Steam

Первые отзывы на проект оказались положительными — геймерам предстоит взбираться как можно выше по механическому пауку.

Wall World 2 представляет собой логичное продолжение первой части, улучшая и развивая ее основные достоинства — теперь прохождение разделено на миссии, которые выполняются постепенно. Вместе с этим больше внимания уделили музыке, истории и стилистике.

При всем этом игра вышла не дорогой проект продается в Steam, GOG и Epic Games Store за 400 рублей. Так же есть перевод на русский язык и временная 10% скидка.

