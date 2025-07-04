В Stronghold Crusader: Definitive Edition выйдут два масштабных обновления, а также несколько платных DLC

Разработчики FireFly Studios представили новый трейлер предстоящего ремастера легендарной стратегии Stronghold Crusader. Как стало известно, в этом году студия выпустит два крупных бесплатных обновления. Первое, запланированное на осень, добавит экономическую кампанию из пяти миссий и новые карты. Второе, зимнее, окажется более масштабным — в него войдет кооперативная кампания и долгожданная функция кастомизации правителей.