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4 июля 2025, 19:30

В Stronghold Crusader: Definitive Edition выйдут два масштабных обновления, а также несколько платных DLC

Алексей Буланов
Stronghold Crusader.
Фото Steam

Разработчики FireFly Studios представили новый трейлер предстоящего ремастера легендарной стратегии Stronghold Crusader. Как стало известно, в этом году студия выпустит два крупных бесплатных обновления. Первое, запланированное на осень, добавит экономическую кампанию из пяти миссий и новые карты. Второе, зимнее, окажется более масштабным — в него войдет кооперативная кампания и долгожданная функция кастомизации правителей.

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