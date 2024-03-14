Стримерши начали транслировать контент на собственном теле

Новый тренд Twitch ставит в недоумение — теперь стримерши транслируют контент вроде видеороликов или геймплея игр... на собственном теле.

Разумеется, чаще всего в качестве «экрана» выступают ягодицы, которые превращаются в экран-хромакей. Сомнительно, что такая мода станет чересчур распространенной — и видео смотреть неудобно, и за видео ничего не разглядеть. Зато какой простор для остроумия комментаторов!