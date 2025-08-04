Популярный стример Strogo проводит трансляцию, которая не закончится, пока он не достигнет 4000 ELO

Популярный российский стример Иван Strogo Шурпатов устроил настоящий игровой марафон. Прямо сейчас он ведет изнурительный стрим, цель которого — достичь заветной отметки 4000 ELO на платформе Faceit в Counter-Strike 2. На данный момент трансляция идет уже более 20 часов, рейтинг стримера — около 3850, а для выполнения челленджа ему нужно победить в шести играх подряд. Strogo — один из популярнейших стримеров России, на его twitch-канале более 1,5 миллиона фолловеров.