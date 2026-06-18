Street Fighter 6 получила трейлер ураганного бойца по имени Ясмин

Capcom представили новый трейлер Street Fighter 6, посвященный бойцу Ясмин — девушка с Филиппин опирается на национальное боевое искусство, эскрима и нож керамбит.

Ясмин отправляется на поиски исчезнувшего брата после ролика французской супермодели. Несмотря на отсутствие практики боевых искусств, она готова к испытаниям. В трейлере показаны ее атаки, удары ножом и разные облики.

Ясмин станет доступна 3 августа как первый боец четвертого сезонного пропуска Street Fighter 6. Ранее сообщалось, что продажи файтинга превысили отметку в 7 млн копий.