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Стратегия от авторов Warcraft и Starcraft вышла в бесплатный ранний доступ

Евгения Воскресенская
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Фото Frost Giant

13 августа ранний доступ к стратегии Stormgate стал бесплатным для всех. Речь идет о свежем проекте от разработчиков Warcraft 3 и Starcraft 2. На этот раз авторы обещают игроками RTS нового поколения на движке Unreal Engine 5.

Фото Frost Giant

Сюжет разворачивается в самобытной вселенной на стыке научной фантастики и фэнтези. На кону выживание человеческой расы — люди и механизмы сражаются с демонами-захватчиками и технологическии развитой ангельской цивилизацией.

Фото Frost Giant

Игра сможет порадовать разнообразием режимов: «1 на 1», «2 на 2», «3 на 3», «3 против ИИ» и MOBA — пока что на раннем этапе доступны не все. В будущем стратегия обзаведется мощным редактором модов, карт и кампаний.

Фото Frost Giant

Скорее всего ранний доступ продлится не менее 1 года. Опираясь на мнения игроков, студия планирует постепенно вносить улучшения: расширять кампании, прорабатывать расы, добавлять новые режимы и персонажей.

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