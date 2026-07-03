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3 июля, 14:00

Стратегия Company of Heroes 3: Final Stand релизнется 29 июля

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Company of Heroes 3: Final Stand.
Фото YouTube

Relic Entertainment анонсировали спин-офф с подзаголовком Final Stand — игра выйдет на PC уже 29 июля вместе с крупным обновлением 2.5.0 для Company of Heroes 3.

В Company of Heroes 3: Final Stand игроки обороняют территории от нарастающих атак. Каждая следующая волна сложнее предыдущей, требуя продуманной защиты. Помимо обычных врагов, появятся боссы и особые события.

Игра включает систему прогрессии с усиливающими способностями, действующими до конца. Доступно управление войсками США, Британии или Германии как в одиночку, так и в кооперативе. Предусмотрено 8 уровней сложности.

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