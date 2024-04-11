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Сегодня, 12:45

Странный визуал, отличная музыка — как отреагировали на новый Prince of Persia

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Ubisoft

Как и ожидалось, Ubisoft представила новую часть «Принца Персии» — The Rogue Prince of Persia от разработчиков Dead Cells.

Это двумерный «рогалик» с процедурной генерацией уровней и нелинейным повествованием. Ранний доступ начнется уже 14 мая.

Геймеры отреагировали неоднозначно. Многим не понравилась стилизованная картинка, показавшаяся не только дешевой, но и странной. С другой стороны, в комментариях часто отмечали очень хороший саундтрек.

Источник: DTF
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