Странный визуал, отличная музыка — как отреагировали на новый Prince of Persia
Как и ожидалось, Ubisoft представила новую часть «Принца Персии» — The Rogue Prince of Persia от разработчиков Dead Cells.
Это двумерный «рогалик» с процедурной генерацией уровней и нелинейным повествованием. Ранний доступ начнется уже 14 мая.
Геймеры отреагировали неоднозначно. Многим не понравилась стилизованная картинка, показавшаяся не только дешевой, но и странной. С другой стороны, в комментариях часто отмечали очень хороший саундтрек.
Источник: DTF
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