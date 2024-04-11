Странный визуал, отличная музыка — как отреагировали на новый Prince of Persia

Как и ожидалось, Ubisoft представила новую часть «Принца Персии» — The Rogue Prince of Persia от разработчиков Dead Cells.

Это двумерный «рогалик» с процедурной генерацией уровней и нелинейным повествованием. Ранний доступ начнется уже 14 мая.

Геймеры отреагировали неоднозначно. Многим не понравилась стилизованная картинка, показавшаяся не только дешевой, но и странной. С другой стороны, в комментариях часто отмечали очень хороший саундтрек.