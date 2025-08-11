Steam объявил о старте фестиваля 4X-стратегий. Скидки до 90 процентов

Новый фестиваль 4Х-игр в Steam: скидки и демоверсии. Valve запустила очередной тематический фестиваль в Steam, посвященный стратегиям жанра 4Х — играм, где нужно исследовать, расширять, эксплуатировать и уничтожать.

В рамках события представлено 356 игр, а также специальные скидки, бесплатные демоверсии и бонусные предметы в магазине за активность. Среди популярных игр со скидками — Hearts of Iron IV, Stellaris, Age of Wonders 4, Victoria 3, Sid Meier's Civilization VI, Civilization VII.

Фестиваль продлится до 18 августа, 20.00 по МСК.